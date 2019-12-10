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Вторник, 10.12.2019
Совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки": Онлайн
Совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки": Онлайн
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Макрон: Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера

Макрон: Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера
00:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Нормандский саммит договорился об обеспечении условий выборов на Донбассе уже за 4 месяца.

Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

"Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов", - заявил он.

Срок проведения самих выборов он не назвал.

Совместная пресс-конференция лидеров "нормандской четверки": Онлайн

При проведении выборов должна быть учтена договоренность о формуле Штайнмайера, подчеркнул президент Франции.

"Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера", заявил он.

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"Мы понимаем, что это непросто ... Но при политической воле мы можем решить также сложные вопросы", - добавила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский саммит, Эммануэль Макрон.
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