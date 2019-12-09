"Зрады нет": Аваков похвалил Зеленского

Новости Украины:Аваков на "нормандском саммите" отмечает, что все идет правильно с государственной позиции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который входит в состав украинской делегации на переговорах в "нормандском формате" в Париже, позитивно оценивает их ход.

"Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции", - сказал Аваков журналистам.

Напомним, в Париже во время двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина поднимали вопрос транзита газа.

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проводят встречу в Париже.

Переговоры проходят в Елисейском дворце. Саммит должен был начаться в 17:00, а совместная конференция участников - в 20:00 по киевскому времени. Но саммит затянулся.