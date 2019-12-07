СМИ: почту Макрона взломали российские хакеры

Новости мира:Французская газета заверяет, что обладает доказательствами взлома российскими хакерами почты Макрона.

Французская газета Le Monde заявила, что получила доказательства причастности двух хакерских групп, связанных с российской разведкой, к взлому электронной почты избирательного штаба французского президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ходе президентской кампании в мае 2017 года штаб Эммануэля Макрона заявил о масштабной хакерской атаке, за которой, как тогда предполагали, могли стоять российские хакеры.

Результатом атаки стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов всего за несколько часов до окончания официальной кампании.

Впрочем, Национальное агентство по компьютерной безопасности Франции заявило, что не нашло следов вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию президента Макрона. Глава агентства Гийом Пупар сказал, что хакерская атака "была настолько простой, что осуществить ее мог любой".

Теперь же газета Le Monde пишет, что нашла доказательства технического вмешательства хакерских групп в избирательную кампанию в презентации исследователей Google, которая касалась борьбы с киберпиратством и была представлена в конце ноября на специализированной конференции.

Как пишет издание, результаты исследования показывают, что свою операцию две группы российских хакеров начали в начале марта 2017 года перед первым туром выборов президента Франции. В кибератаке приняли участие две хакерские группы - APT28 (Fancy Bear) и Sandworm.

Группа APT28 известна по расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера, по данным которого она связана с подразделением 26165 ГРУ РФ. Sandworm специализируется на участии в операциях с высоким риском в условиях ограниченных временных рамок, ее связывают с подразделением ГРУ 74455, которое часто работает с подразделением 26165.

Издание предполагает, что, вероятно, не удовлетворившись результатами работы хакеров APT28, заказчик обратился ко второй группе.