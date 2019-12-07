Утечка секретных документов Британии в соцсеть Reddit: РФ и тут "наследила"

Новости мира:В сеть утекли секретные документы Великобритании с российским происхождением.

Социальная сеть Reddit, в которой были опубликованы скандальные документы о возможности частичной продажи Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) частным американским компаниям, заявляет, что их публикация имеет российский след.

Об этом сообщает Inews.

"Скандальные документы по NHS (Национальной службы здравоохранения - ред.), которые обнародовал Джереми Корбин в избирательной агитации за Лейбористскую партию, имеют российское происхождение, обнаружила соцсеть Reddit", - говорится в сообщении.

Речь идет о документах с подробностями торговых переговоров между Британией и США после Brexit, которые ранее опубликовал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Отмечается, что Корбин обнародовал документы еще 27 ноября, чтобы получить преимущество над консерваторами перед выборами 12 декабря. Однако сами документы были размещены на Reddit более чем за месяц до выступления Корбина. Это вызвало немало вопросов: каким образом они попали на сайт и почему их не заметили раньше.

"Эти документы раскрывают заговор против нашей службы здравоохранения. И, конечно, ни правительство Великобритании, ни правительство США не подтвердили их подлинности. Наше обнародование их журналистам было очевидно в интересах общества", - заявили лейбористы.

Социальная сеть Reddit считает, что эти документы появились как "часть кампании дезинформации, которую начали в России".

Reddit заявляет, что существует "схема координации" между российской операцией, получившей название "Вторичная инфекция" (Secondary Infektion), раскрытой Facebook ранее в этом году, и учетными записями, которые сеть запретила.

Сообщение Reddit не содержит никаких подробностей о доказательствах, которые лежат в основе таких выводов. Но в нем сказано, что группа подозрительных аккаунтов "дает нам важное объяснение утечки британских документов, которая недавно произошла, а также дает представление о том, как противники меняют свою тактику".