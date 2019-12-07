Скачать
Суббота, 07.12.2019
Закрытое заседание: президент Украины собрал СНБО
Закрытое заседание: президент Украины собрал СНБО
Зеленский назвал главное условие для проведения децентрализации
Зеленский назвал главное условие для проведения децентрализации
Украинский игрок Гента похвалил Александрию
Украинский игрок Гента похвалил Александрию
7 декабря - Катеринин день, Катерина-санниця
7 декабря - Катеринин день, Катерина-санниця

Байден заявил, что Путин хочет развалить НАТО

Байден заявил, что Путин хочет развалить НАТО
10:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин делает все для того, чтобы развалить НАТО и разрушить единство США с ЕС.

Экс-вице-президент США Джо Байден, который сейчас участвует в предвыборной гонке, заявляет, что Владимир Путин пытается сделать все, чтобы поссорить между собой США и ЕС, а так же разрушить НАТО. Об этом он рассказал в интервью CNBC. 

"Я знаю Путина. У меня были личные встречи с Путиным. Я смотрел ему в глаза, как говорится. Это человек, у которого было одно основное желание: разрушить НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса. Потому что это единственное, что он не может прорвать, если оно остается целым", — рассказал Байден.

Джо Байден так же заявил, что у нынешнего президента США Дональда Трампа нет понимания геополитических проблем.

Байден считает, что Трамп "лишил США души"

"Я не думаю, что сегодняшний президент Соединенных Штатов имеет хоть какое-то понимание геополитических проблем... Он ничего не знает о внешней политике. Он ничего не знает о ядерном сдерживании. Он не знает ничего", — сказал Байден.

Напомним, личный адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен вскоре опубликовать материалы, которые докажут причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, Россия, РФ, Владимир Путин, Джо Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
03 В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
04 "Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
05 Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранили двух украинских военных
На Донбассе ранили двух украинских военных
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже
В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже
&quot;Мастер Шеф&quot; 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)
"Мастер Шеф" 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь