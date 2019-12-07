Байден заявил, что Путин хочет развалить НАТО

Новости мира:Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин делает все для того, чтобы развалить НАТО и разрушить единство США с ЕС.

Экс-вице-президент США Джо Байден, который сейчас участвует в предвыборной гонке, заявляет, что Владимир Путин пытается сделать все, чтобы поссорить между собой США и ЕС, а так же разрушить НАТО. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

"Я знаю Путина. У меня были личные встречи с Путиным. Я смотрел ему в глаза, как говорится. Это человек, у которого было одно основное желание: разрушить НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса. Потому что это единственное, что он не может прорвать, если оно остается целым", — рассказал Байден.

Джо Байден так же заявил, что у нынешнего президента США Дональда Трампа нет понимания геополитических проблем.

"Я не думаю, что сегодняшний президент Соединенных Штатов имеет хоть какое-то понимание геополитических проблем... Он ничего не знает о внешней политике. Он ничего не знает о ядерном сдерживании. Он не знает ничего", — сказал Байден.

Напомним, личный адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен вскоре опубликовать материалы, которые докажут причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции в Украине.