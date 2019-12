Джулиани о "преступной деятельности" Байдена в Украине: Доказательства вскоре будут представлены

Личный адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен вскоре опубликовать материалы, которые докажут причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции в Украине.

Об этом Джулиани сообщил в четверг в Twitter, передает УНН.

"Американцы узнают, что (Джозеф) Байден и другие официальные лица из администрации (бывшего президента США Барака) Обамы способствовали увеличению масштабов коррупции в Украине в период с 2014 года по 2016 год. Все доказательства вскоре будут представлены", — отметил адвокат. Джулиани также выразил уверенность в том, что Байден, будучи вице-президентом США, был причастен к "преступной деятельности" в Украине.

...to the US assisting Ukraine with its anti-corruption reforms.

The American people will learn that Biden & other Obama administration officials, contributed to the increased level of corruption in Ukraine between 2014 to 2016.

This evidence will all be released very soon.

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 5, 2019