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Джулиани о "преступной деятельности" Байдена в Украине: Доказательства вскоре будут представлены

Джулиани о "преступной деятельности" Байдена в Украине: Доказательства вскоре будут представлены
06:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Адвокат Трампа заявил, что докажет причастность Байдена к коррупции в Украине.

Личный адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен вскоре опубликовать материалы, которые докажут причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции в Украине.

Об этом Джулиани сообщил в четверг в Twitter, передает УНН.

"Американцы узнают, что (Джозеф) Байден и другие официальные лица из администрации (бывшего президента США Барака) Обамы способствовали увеличению масштабов коррупции в Украине в период с 2014 года по 2016 год. Все доказательства вскоре будут представлены", — отметил адвокат. Джулиани также выразил уверенность в том, что Байден, будучи вице-президентом США, был причастен к "преступной деятельности" в Украине.

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Газета The New York Times сообщила в среду, что Джулиани ранее на этой неделе побывал в Бухаресте и Киеве. Там он якобы пытался получить информацию у бывших генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина, а также уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, который расследовал дело газовой компании Burisma. В ее руководство входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

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Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Руди Джулиани.
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