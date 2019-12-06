Скачать
Пятница, 06.12.2019
Как банки будут работать на новогодние праздники
Как банки будут работать на новогодние праздники
"Нужен адекватный период": Гончарук не видит оснований для ротаций в Кабмине
"Нужен адекватный период": Гончарук не видит оснований для ротаций в Кабмине
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)
Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)

Байден считает, что Трамп "лишил США души"

Байден считает, что Трамп "лишил США души"
18:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джо Байден уверен, что Дональд Трамп не хочет, чтобы он выдвигал свою кандидатуру на выборах 2020 года.

Бывший вице-президент США Джо Байден в пятницу раскритиковал работу президента США Дональда Трампа на посту президента США, сообщают американские СМИ.

Байден в интервью CNBC заявил, что Трамп "серьезно ослабил нашу репутацию в мире".

"Этот президент - самый необычный политик, с которым я когда-либо работал. И, кажется, он вообще не понимает, кто мы (американцы- ИФ) такие. Он лишает нашу страну ее души", - сказал он.

Бывший вице-президент США, являющийся представителем Демократической партии, также отметил, что ему очевидно, что Трамп не хочет, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на выборах 2020 года.

Трамп зажег огни на главной рождественской елке США (Видео)

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп, Новости США, Президентская гонка в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
03 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
04 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: спасатели уже не надеются найти живых
Пожар в Одессе: спасатели уже не надеются найти живых
В День Вооруженных сил Украины Епифаний призвал государство обратить внимание на капелланов
Епифаний призвал обратить внимание на капелланов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь