В Греции неизвестные пытались подорвать полицейский участок (Фото)

Новости мира:В Афинах возле отделения полиции обнаружили самодельную бомбу.

Сотрудники подразделения по обезвреживанию бомб греческой полиции (ELAS) в понедельник провели управляемый взрыв для нейтрализации самодельного взрывного устройства, найденного возле полицейского участка на востоке Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ekatimerini.

Устройство было заключено в металлическую трубу, которая находилась в ящике, установленном на стене напротив полицейского отделения.

Фото: Ekathimerini

Как утверждают источники издания в полиции, у устройства был таймер.

Один из сценариев, рассмотренных отделом борьбы с терроризмом греческой полиции, заключается в том, что механизм был установлен за пределами отделения в течение ночи, но не взорвался, поскольку был неправильно подключен.