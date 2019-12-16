Вмешательство РФ в выборы: Джонсон распорядился подготовить отчет

Новости мира:Борис Джонсон позволил обнародовать отчет о возможном вмешательстве РФ в британские выборы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал разрешение на публикацию отчета о возможном вмешательстве Российской Федерации в избирательную кампанию после победы на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает Independent.

"Борис Джонсон дал разрешение на публикацию противоречивого отчета по предполагаемому вмешательству России в политику Великобритании", - говорится в сообщении.

Британское правительство заблокировало обнародование официальных документов перед внеочередными парламентскими выборами 12 декабря.

Ранее в правительстве Великобритании признали возможность вмешательства Российской Федерации в избирательную кампанию после опубликованных оппозицией якобы планов правительства относительно Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Также представитель премьера Великобритании заявил, что Джонсон в пятницу, 20 декабря, представит британским депутатам законопроект по Brexit, сообщает AFP в Twitter.

Так, премьер Великобритании ранее пообещал ускорить утверждение парламентом соглашения о выходе из Европейского союза (Brexit) и начать вкладывать деньги в здравоохранение, образование и полицейскую деятельность.