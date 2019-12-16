Кальюлайд уладила дипломатический скандал с Ниинисте

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принесла извинения президенту Финляндии Саули Ниинисте за высказывания министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме по поводу финского премьер-министра Санны Марин.
Об этом сообщает Yle со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.
"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с президентом Саули Ниинисте принесла извинения за высказывания министра внутренних дел по поводу финского премьер-министра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье глава МВД Эстонии Март Хельме в ходе радиоинтервью поставил под вопрос опыт премьер-министра Санны Марин и ее способность успешно выполнять свои обязанности. При этом он напомнил, что Марин раньше работала кассиром в магазине.
В ответ Санна Марин написала в соцсетях, что гордится тем, что в Финляндии даже ребенок из бедной семьи может получить высшее образование и достичь успеха в жизни.
Как сообщалось, 34-летняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире.