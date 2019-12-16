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Понедельник, 16.12.2019
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Кальюлайд уладила дипломатический скандал с Ниинисте

Кальюлайд уладила дипломатический скандал с Ниинисте
16:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Эстонии извинилась перед Финляндией за слова министра внутренних дел.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд принесла извинения президенту Финляндии Саули Ниинисте за высказывания министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме по поводу финского премьер-министра Санны Марин.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на канцелярию президента Финляндии.

"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с президентом Саули Ниинисте принесла извинения за высказывания министра внутренних дел по поводу финского премьер-министра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье глава МВД Эстонии Март Хельме в ходе радиоинтервью поставил под вопрос опыт премьер-министра Санны Марин и ее способность успешно выполнять свои обязанности. При этом он напомнил, что Марин раньше работала кассиром в магазине.

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В ответ Санна Марин написала в соцсетях, что гордится тем, что в Финляндии даже ребенок из бедной семьи может получить высшее образование и достичь успеха в жизни.

Как сообщалось, 34-летняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире.

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Все по теме:

Эстония, Финляндия, Саули Ниинисте, Керсти Кальюлайд, Санна Марин.
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