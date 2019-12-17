Скачать
Вторник, 17.12.2019
Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
Баканов: Те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну
Милованов: Фермеры будут бороться за возможность продать землю иностранцам
Милованов: Фермеры будут бороться за возможность продать землю иностранцам
Сборная Украины сыграет в новой форме на Евро-2020
Сборная Украины сыграет в новой форме на Евро-2020
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Азербайджана (Фото)

Президент Эстонии не видит оснований для смягчения санкций против РФ

Президент Эстонии не видит оснований для смягчения санкций против РФ
18:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии.

В Эстонии не видят причин для смягчения санкций в отношении РФ, заявила во вторник президент страны Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) в Риге на встрече глав государств Балтии.

"Эстония не видит оснований для смягчения санкций в отношении России до выполнения минских соглашений", - сказала Кальюлайд, слова которой приводит пресс-служба президента.

На встрече президенты Эстонии Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс (Egils Levits) и Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nauseda) обсудили сотрудничество в области дигитализации и чистой энергетики, совместные интеграционные проекты, региональную безопасность, а также предстоящий в июне в Таллине саммит "Инициатива трех морей".

Киев инициирует расширение санкций против России

Кальюлайд также посетила в военном городке в Адажи штаб Северной дивизии НАТО и встретилась с проходящим там службу эстонским контингентом.

"С военной точки зрения государства Балтии как для союзников, так и для врага являются единым пространством, поэтому жизненно необходимо тесное сотрудничество Эстонии, Латвии и Литвы. Штаб управления Северной дивизией является хорошим примером, как мы можем взаимодействовать в обеспечении своей безопасности", - считает президент.

Крахмал, медизделия, макулатура: Россия расширила санкции против Украины

Штаб управления Северной дивизией был создан в прошлом году при сотрудничестве с Данией. Его главной задачей является командование военными операциями в Латвии и Эстонии в кризисное и военное время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Россия, Санкции, Керсти Кальюлайд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
03 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
04 Уроки стиля от француженок: главные трюки французских модниц
05 День святой Варвары 2019: что нужно обязательно сделать женщинам сегодня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крахмал, медизделия, макулатура: Россия расширила санкции против Украины
Россия расширила санкции против Украины
Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
Зеленский пригласил азербайджанский бизнес в Украину
&quot;Еще один барьер&quot;: в ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
В ЕС озвучили одну из торговых проблем Украины
Без ущерба для экологии: Супрун рассказала, как выбрать елку и как за ней ухаживать
Без ущерба для экологии: Супрун рассказала, как выбрать елку и как за ней ухаживать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь