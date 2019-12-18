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Посол Великобритании: Скрипали живы, но отказываются встречаться с российским послами

Посол Великобритании: Скрипали живы, но отказываются встречаться с российским послами
09:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира:Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но не хотят контактировать с представителями российского посольства.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но не желают идти на контакт с представителями российского посольства, заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Да, они живы. Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям. Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства", - цитирует слова Бристоу сайт "Эхо Москвы" во вторник вечером.

Он также напомнил о заявлении Юлии Скрипаль по поводу нежелания ее отца встречаться с представителями СМИ. Бристоу добавил, что решение не выходить на связь с российским посольством и журналистами – выбор Скрипалей, а задача британских властей заключается в защите семьи Скрипалей.

"Они свободные люди, наша задача – защитить их. Была попытка убить их при помощи боевого химического вещества", – заявил посол.

Как сообщалось, 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

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Великобритания, Россия, Гру, Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль.
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