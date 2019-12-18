"Снова можем оказаться на краю пропасти": ЕК установила новый дедлайн по соглашению Brexit

Новости мира:Фон дер Ляйен уверена, что ЕС и Британия подпишут соглашение о Brexit до конца 2020 года.

Европейский Союз и Соединенное Королевство после Brexit должны заключить соглашение об условиях партнерства до конца декабря 2020 года.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте в среду.

"Выдвигаемые нам временные рамки чрезвычайно сложные. У нас очень ограниченное время до конца декабря 2020 года. В случае, если не сможем заключить соглашение до конца 2020 года, мы снова можем оказаться на краю пропасти. Это, очевидно, нанесет ущерб нашим интересам, но негативный эффект для Британии будет больше, чем для нас. Ведь Евросоюз будет продолжать получать преимущества от единого рынка, нашего таможенного союза и от 700 международных соглашений, подписанных с нашими партнерами ", - отметила фон дер Ляйен.

Она сообщила, что Еврокомиссия 1 февраля 2020 представит мандат на ведение переговоров с Лондоном о заключении соглашения об условиях партнерства.

"Мы будем разрабатывать наше будущее партнерство с Соединенным Королевством. Наши новые отношения должны быть тесные", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что эти отношения будут другими, чем сейчас, ведь Великобритания станет для ЕС третьей страной.

Фон дер Ляйен поблагодарила депутатов Европарламента от Соединенного Королевства за конструктивную работу, ведь они сложат мандаты, как планируется, до конца года - после выхода Британии из ЕС.

"Нам вас будет не хватать. Спасибо за вашу смелость", - заявила президент Европарламента под бурные аплодисменты парламентариев.