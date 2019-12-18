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Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия

Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
14:58 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Еврокомиссии хотят видеть конструктивную дискуссию и политическое соглашение.

Европейская комиссия рассчитывает на достижение политического соглашения по транзиту газа по итогам трехсторонних переговоров с участием Украины и РФ, которые состоятся 19 декабря.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии на брифинге Тим МакФи в Брюсселе.

"Мы не можем спекулировать относительно того, какими будут результаты переговоров. Но мы ожидаем конструктивной дискуссии и достижения политического соглашения, которое будет учитывать все ключевые параметры будущего контракта по транзиту газа", - сказал Макфи.

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Он также заявил, что после встречи, в отличие от предыдущих состоится в Берлине, а не в Брюсселе, планируется пресс-конференция, ориентировочно в 19:30 по киевскому времени

Напомним, 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины с РФ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.

"Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, просто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток-2" не достроен", - заявил он.

Напомним, 17 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Франции и Российской Федерации, в ходе которого Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили итоги нормандского саммита и транзит газа через территорию Украины в страны ЕС.

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Все по теме:

Газ, Газовые переговоры, ЕК, Европейская комиссия, Транзит газа, Тим МакФи.
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