Трехсторонние газовые переговоры: в ЕС назвали дату следующего раунда

Новости Украины:Трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией состоятся 19 декабря.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович объявил в твиттере, что трехсторонняя встреча по газоснабжению ЕС-Украина-РФ состоится в четверг, 19 декабря.

"С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", - написал Шефчович в своем микроблоге.

"Настало время направить позитивное послание рынкам и потребителям", - считает зампред Еврокомиссии.

Как сообщалось, переговоры между НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и российским ПАО "Газпром" о транзите российского газа в Европу по территории Украины состоялись 13 мая в Вене (Австрия). Договорились продолжать разрабатывать варианты продолжения транзита.

9 декабря исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил журналистам, что в Париже в рамках саммита в нормандском формате Украина и Россия не договорились о новом договоре с 1 января 2020 года о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию.

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу. Сейчас стороны ведут переговоры о подписании нового соглашения.