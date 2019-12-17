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Трехсторонние газовые переговоры: в ЕС назвали дату следующего раунда

Трехсторонние газовые переговоры: в ЕС назвали дату следующего раунда
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Трехсторонние переговоры между Украиной, Евросоюзом и Россией состоятся 19 декабря.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович объявил в твиттере, что трехсторонняя встреча по газоснабжению ЕС-Украина-РФ состоится в четверг, 19 декабря.

"С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", - написал Шефчович в своем микроблоге.

"Настало время направить позитивное послание рынкам и потребителям", - считает зампред Еврокомиссии.

Нафтогаз: Соглашения с Россией по транзиту газа пока нет

Как сообщалось, переговоры между НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и российским ПАО "Газпром" о транзите российского газа в Европу по территории Украины состоялись 13 мая в Вене (Австрия). Договорились продолжать разрабатывать варианты продолжения транзита.

9 декабря исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил журналистам, что в Париже в рамках саммита в нормандском формате Украина и Россия не договорились о новом договоре с 1 января 2020 года о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию.

Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину

НАК "Нафтогаз Украины" сообщает, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с Газпромом на данный момент не достигнуто.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу. Сейчас стороны ведут переговоры о подписании нового соглашения.

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Все по теме:

Газ, Газпром, Еврокомиссия, Нафтогаз, Транзит газа, Трехсторонние газовые переговоры, Марош Шефчович.
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