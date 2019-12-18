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Среда, 18.12.2019
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Рождество на носу: французские протестующие не намерены прекращать забастовки

Рождество на носу: французские протестующие не намерены прекращать забастовки
18:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во Франции не намерены прекращать забастовку на рождественские праздники.

Крупнейшие французские профсоюзы, в том числе Всеобщая конфедерация труда, объявили, что не будут прекращать забастовки на время рождественских праздников, сообщает газета "Фигаро".

Представители профсоюзов подчеркнули, что намерены продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.

В настоящее время премьер Франции Эдуар Филипп принимает в Матиньонском дворце представителей французских профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной системы, учителей, врачей и других специалистов.

В среду во Франции по-прежнему наблюдаются проблемы в работе общественного транспорта из-за забастовки. В Париже не работают восемь линий метро, почти наполовину сокращено количество пригородных поездов. Однако французские СМИ отмечают, что движение транспорта в целом осуществляется уже лучше, чем ранее на этой неделе.

Протесты во Франции: Макрон допускает изменения в пенсионной реформе

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

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Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.

Однако, несмотря на сделанное премьером страны Эдуаром Филиппом заявление, забастовки и протесты во Франции продолжаются.

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Франция, Протесты, Эдуар Филипп.
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