Скачать
Четверг, 19.12.2019
В Украине продолжает сокращаться население
В Украине продолжает сокращаться население
Ельченко назначен послом Украины в США
Ельченко назначен послом Украины в США
Биатлон: сегодня стартует Кубок мира в Анси
Биатлон: сегодня стартует Кубок мира в Анси
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 20 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 декабря

Спасатели нашли тела альпинистов, которые пропали на западе Турции

Спасатели нашли тела альпинистов, которые пропали на западе Турции
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Турецкие спасатели обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали 1 декабря.

На западе Турции в районе горы Уладаг, что в провинции Бурса, спасатели нашли тела двух альпинистов, пропавших 1 декабря.

Об этом сообщили в офисе губернатора провинции Бурса.

"В результате поисково-спасательной операции были найдены два тела. Одно из них уже опознано, процесс опознания второго состоится в ближайшее время" - сообщили местные власти.

В горах пропали двое мужчин, граждане Турции - в возрасте 31 и 37 лет, которые прибыли на Уладаг из Стамбула. Связь с ними прекратилась после того, как они поднялись на высоту 2543 метра. Существует предположение, что альпинисты отклонились от маршрута из-за сильного тумана. Поисково-спасательным работам также мешали природные условия - большой слой снега и неровности местности.

Погибли двое украинцев: в Словакии произошла трагедия

Ранее спасатели нашли вещи этих альпинистов, в частности куртку и альпинистскую палку. Позже в 100 метрах от находки было найдено тело одного из альпинистов. Тело второго альпиниста обнаружили на расстоянии 1200 метров от первого.

Гора Уладаг - популярное место для занятий альпинизмом. В зимний сезон сюда приезжают альпинисты со всего мира. 26 лет назад в этой местности в снежную ловушку попали 18 альпинистов, которые, вырыв в снегу пещеры и прячась в них, продержались 3 дня в ожидании спасения.

Напомним, на западе Турции пропала группа альпинистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Альпенисты, Бурса, Уладаг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
04 Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
05 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса
Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса
В Генштабе назвали число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
В Генштабе назвали число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
ПриватБанк подал в суд на экс-владельцев в Израиле
ПриватБанк подал в суд на экс-владельцев в Израиле
Контроль на высшем уровне: Instagram будет ограничивать &quot;вредную&quot; рекламу
Контроль на высшем уровне: Instagram будет ограничивать "вредную" рекламу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь