Спасатели нашли тела альпинистов, которые пропали на западе Турции

Новости мира:Турецкие спасатели обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали 1 декабря.

На западе Турции в районе горы Уладаг, что в провинции Бурса, спасатели нашли тела двух альпинистов, пропавших 1 декабря.

Об этом сообщили в офисе губернатора провинции Бурса.

"В результате поисково-спасательной операции были найдены два тела. Одно из них уже опознано, процесс опознания второго состоится в ближайшее время" - сообщили местные власти.

В горах пропали двое мужчин, граждане Турции - в возрасте 31 и 37 лет, которые прибыли на Уладаг из Стамбула. Связь с ними прекратилась после того, как они поднялись на высоту 2543 метра. Существует предположение, что альпинисты отклонились от маршрута из-за сильного тумана. Поисково-спасательным работам также мешали природные условия - большой слой снега и неровности местности.

Ранее спасатели нашли вещи этих альпинистов, в частности куртку и альпинистскую палку. Позже в 100 метрах от находки было найдено тело одного из альпинистов. Тело второго альпиниста обнаружили на расстоянии 1200 метров от первого.

Гора Уладаг - популярное место для занятий альпинизмом. В зимний сезон сюда приезжают альпинисты со всего мира. 26 лет назад в этой местности в снежную ловушку попали 18 альпинистов, которые, вырыв в снегу пещеры и прячась в них, продержались 3 дня в ожидании спасения.

Напомним, на западе Турции пропала группа альпинистов.