Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Покушение на сына первого президента Грузии: Цотне Гамсахурдия остается в тяжелом состоянии

Покушение на сына первого президента Грузии: Цотне Гамсахурдия остается в тяжелом состоянии
10:45 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия остается в стабильно тяжелом состоянии.

Сын первого президента Грузии остается в больнице, его состояние стабильно тяжелое. Об этом говорят врачи клиники Хечинашвили, передает "Грузия.Online".

"Состояние пациента, по-прежнему стабильно тяжелое. Ничего не изменилось", - заявляют в клинике.

Цотне Гамсахурдия уже перенес несколько операций и врачи не исключают, что может понадобиться еще одна. 

В полиции говорят, что задержали пятерых подозреваемых в нападении, и им уже предъявили обвинения. Мотивы преступления там пока не называют.

Президента Сербии выписали из больницы

В то же время, по данным грузинских СМИ причиной на падения на Цотне может быть бизнес, уличная драка или давняя ссора с Давидом Баджелидзе, которая произошла в 2009 году. По этому делу Цотне Гамсахурдия провел несколько лет в тюрьме, пока в 2012 году не был помилован Михаилом Саакашвили. Впрочем, его адвокаты говорят, что эта версия не обоснована, поскольку никакого конфликта между Цотне Гамсахурдией и Давидом Баджелидзе не было.

Еще один мотив нападения - политический, говорят СМИ. Цотне Гамсахурдия не оставлял попыток довести до конца расследование, касательно смерти его отца. 

Напомним, в Тбилиси было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Нападение, Тбилиси, Президент Грузии, Цотнэ Гамсахурдия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь