Покушение на сына первого президента Грузии: Цотне Гамсахурдия остается в тяжелом состоянии

Новости мира:Сын первого президента Грузии Цотне Гамсахурдия остается в стабильно тяжелом состоянии.

Сын первого президента Грузии остается в больнице, его состояние стабильно тяжелое. Об этом говорят врачи клиники Хечинашвили, передает "Грузия.Online".

"Состояние пациента, по-прежнему стабильно тяжелое. Ничего не изменилось", - заявляют в клинике.

Цотне Гамсахурдия уже перенес несколько операций и врачи не исключают, что может понадобиться еще одна.

В полиции говорят, что задержали пятерых подозреваемых в нападении, и им уже предъявили обвинения. Мотивы преступления там пока не называют.

В то же время, по данным грузинских СМИ причиной на падения на Цотне может быть бизнес, уличная драка или давняя ссора с Давидом Баджелидзе, которая произошла в 2009 году. По этому делу Цотне Гамсахурдия провел несколько лет в тюрьме, пока в 2012 году не был помилован Михаилом Саакашвили. Впрочем, его адвокаты говорят, что эта версия не обоснована, поскольку никакого конфликта между Цотне Гамсахурдией и Давидом Баджелидзе не было.

Еще один мотив нападения - политический, говорят СМИ. Цотне Гамсахурдия не оставлял попыток довести до конца расследование, касательно смерти его отца.

Напомним, в Тбилиси было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотне.