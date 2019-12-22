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В Лондоне девочка обнаружила тайное послание от узников китайской тюрьмы

В Лондоне девочка обнаружила тайное послание от узников китайской тюрьмы
23:46 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Лондоне шестилетняя девочка в рождественской открытке нашла послание от узников китайской тюрьмы.

Шестилетняя девочка из Лондона обнаружила в пакете с рождественскими открытками тайное послание от узников китайской тюрьмы.

Как сообщает ВВС Украина, об этом говорится в статье, опубликованной сегодня в издании Sunday Times.

”Мы узники-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас заставляют работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите об этом в правозащитные организации”, - говорится в послании.

После этого британская сеть супермаркетов Tesco, где были приобретены открытки, приостановила сотрудничество с заводом в Китае, на котором производятся рождественские открытки.

Представитель компании Tesco заявил, что в случае, если эта информация подтвердится, то китайское предприятие Zheijiang Yunguang Printing исключат из списка производителей, с которыми сотрудничает торговая сеть.

”Мы были поражены этими сообщениями, сразу же приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование”, - сказал он.

В компании уверяют, что завод, о котором идет речь, проходил аудиторскую проверку в ноябре, и тогда никаких признаков эксплуатации заключенных не обнаружили.

В обнаруженной открытке также содержится просьба связаться с Питером Хамфри - журналистом, которого удерживали в тюрьме Цинпу. Он попал туда по сфабрикованным обвинениям, которые, по его словам, никогда не рассматривались судом.

После того, как родители девочки связались с журналистом через LinkedIn, он вышел на контакт с двумя другими бывшими узниками Цинпу, и те подтвердили, что заключенных направляют работать на различные предприятия.

Хамфри, который впоследствии написал статью в Sunday Times, сообщил, что в Цинпу усилили цензуру писем, которые присылают заключенные, и ему стало непросто связываться с ними.

Это не первый случай, когда вместе с товарами, которые продаются на Западе, туда попадают послания от китайских заключенных, которые их производят. В 2012 году американка Джули Кит нашла в коробке с украшениями к Хэллоуину послание с описанием пыток и преследований.

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Китай, Лондон, Узники.
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