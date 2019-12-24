Два оператора платных дорог требуют от Германии 560 млн евро

Новости мира:Европейский суд признал "дорожный сбор" незаконным, после чего контракт был расторгнут.

После отсрочки на неопределенное время введения платного проезда для легковых автомобилей в Германии две компании-оператора, которые должны были собирать эту плату, потребовали от правительства Германии 560 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

Правительство ФРГ заключило с австрийской Kapsch и германской CTS Eventim соглашения на сбор платы за проезд легковых автомобилей по автобанам в 2018 году, однако в этом году Европейский суд признал "дорожный сбор" незаконным, после чего контракт был расторгнут.

В заявлении Kapsch и CTS Eventim говорится, что их совместное предприятие Autoticket вправе потребовать компенсацию за упущенную прибыль за время действия контракта, заключенного на 12 лет, если он был расторгнут по инициативе правительства ФРГ. Кроме того, контракт предусматривает компенсацию "затрат на прекращение деятельности", которая также включает требования о возмещении убытков от субподрядчиков.

Министр транспорта Германии Андреас Шойер ранее заявлял, что с точки зрения Берлина компания-оператор не имеет права на компенсацию, так как основные положения договора были нарушены. В качестве причин для приостановки сотрудничества названы также недостатки в работе подрядчиков и их действия после расторжения договора.

Спор может закончиться арбитражным разбирательством, которое займет несколько лет.

Оппозиция в Германии обвиняет Шойера в преждевременном заключении контрактов, нарушении закона о бюджете и госзакупках и согласовании правил компенсации за счет налогоплательщиков. Министр отвергает обвинения. В Бундестаге создана комиссия по расследованию действий Шойера и министерства транспорта.