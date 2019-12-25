Скачать
Среда, 25.12.2019
В Кабмине исключили пересмотр правил предоставления субсидий
В Кабмине исключили пересмотр правил предоставления субсидий
Борьба с курением: в правительстве придумали, как защитить украинцев
Борьба с курением: в правительстве придумали, как защитить украинцев
"Миля": Артем Милевский создал свой YouTube-канал
"Миля": Артем Милевский создал свой YouTube-канал
Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки
Католическое Рождество 25 декабря: поздравления в стихах, открытки

Отношения между Великобританией и ЕС: После Brexit стороны встретятся в Лондоне

Отношения между Великобританией и ЕС: После Brexit стороны встретятся в Лондоне
11:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Представители Великобритании и ЕС встретятся в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие взаимоотношения.

Представители ЕС и Великобритании встретиться после Brexit, чтобы обсудить дальнейшие отношения между сторонами. Об этом сообщает The Guardian. По данным издания такая встреча состоится, скорее всего, в Лондоне.

Такой вариант может быть подтвержден во время так называемых "переговоров о переговорах", которые пройдут в феврале 2020 года.

Будущие переговоры, по предварительной информации, состоятся в секретариате Кабинета министров Великобритании. Со стороны ЕС подтверждено участие Мишеля Барнье, который является главным переговорщиком Евросоюза по вопросам Brexit. А вот кто будет представлять Лондон на этих переговорах, пока остается загадкой.  

Великобритания перестанет быть членом ЕС 31 января 2020 года. Однако она будет оставаться членом таможенного союза и единого рынка ЕС еще 11 месяцев. В ЕС не исключают возможности того, что переговоры о взаимоотношениях между сторонами могут проходить в разных местах, а не только в Брюсселе. 

Джонсон и Эрдоган обсудили сотрудничество в рамках НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добивался того, что бы страна "развелась" с ЕС до 31 октября 2019 года при любых обстоятельствах. Однако парламент Великобритании не захотел покидать ЕС без соглашения. Он обязал Джонсона просить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. 

В палате общин британского парламента предварительно одобрили законопроект о выходе Великобритании с ЕС, в который включено согласованное между Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit. Однако речь шла о первом голосовании палаты общин нового созыва по данному законопроекту.

В следующем году законопроект будет рассмотрен в третий, последний раз.  В начале января обе палаты парламента вновь обсудят законопроект, а затем в каждой из палат состоится окончательное голосование.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможной перезагрузку отношений с Россией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, Brexit, Переговоры по Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Сегодня отмечают католическое Рождество
03 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
04 Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
05 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту
Украина открыла дело за проезд поезда РФ по Крымскому мосту
Кличко рассказал, когда запустят движение по Шулявскому мосту
Кличко рассказал, когда запустят движение по Шулявскому мосту
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь