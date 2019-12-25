Отношения между Великобританией и ЕС: После Brexit стороны встретятся в Лондоне

Новости мира:Представители Великобритании и ЕС встретятся в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие взаимоотношения.

Представители ЕС и Великобритании встретиться после Brexit, чтобы обсудить дальнейшие отношения между сторонами. Об этом сообщает The Guardian. По данным издания такая встреча состоится, скорее всего, в Лондоне.

Такой вариант может быть подтвержден во время так называемых "переговоров о переговорах", которые пройдут в феврале 2020 года.

Будущие переговоры, по предварительной информации, состоятся в секретариате Кабинета министров Великобритании. Со стороны ЕС подтверждено участие Мишеля Барнье, который является главным переговорщиком Евросоюза по вопросам Brexit. А вот кто будет представлять Лондон на этих переговорах, пока остается загадкой.

Великобритания перестанет быть членом ЕС 31 января 2020 года. Однако она будет оставаться членом таможенного союза и единого рынка ЕС еще 11 месяцев. В ЕС не исключают возможности того, что переговоры о взаимоотношениях между сторонами могут проходить в разных местах, а не только в Брюсселе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добивался того, что бы страна "развелась" с ЕС до 31 октября 2019 года при любых обстоятельствах. Однако парламент Великобритании не захотел покидать ЕС без соглашения. Он обязал Джонсона просить об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

В палате общин британского парламента предварительно одобрили законопроект о выходе Великобритании с ЕС, в который включено согласованное между Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit. Однако речь шла о первом голосовании палаты общин нового созыва по данному законопроекту.

В следующем году законопроект будет рассмотрен в третий, последний раз. В начале января обе палаты парламента вновь обсудят законопроект, а затем в каждой из палат состоится окончательное голосование.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможной перезагрузку отношений с Россией.