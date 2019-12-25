Протесты в Париже: на Рождество люди остались без метро и пригородных поездов

Новости мира:Профсоюзы продолжают протестовать против пенсионной реформы, в результате чего в Париже не работает метро.

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о рождественском "перемирии" не было услышано. Сегодня в Париже из-за массовых забастовок почти не ходят пригородные автобусы и поезда. Кроме этого были закрыты все станции метро. Об этом сообщает RFI.

Демонстранты не согласны с намерениями правительства внедрить новую пенсионную реформу.

Во вторник железнодоржный оператор Франции объявил, что отменяет почти половину скоростных поездов. Кроме этого сократили на 20 процентов количество региональных поездов. Такая ситуация сложилась из-за того, что почти половина машинистов железнодорожнего оператора Франции принимает участие в протестах.

Протесты в Париже продолжаются с 5 декабря. Эммануэль Макрон хочет поменять нынешнюю пенсионную систему на новую. Она будет основываться на баллах. По мнению президента Франции, такой подход обеспечит равные права для всех пенсионеров.

7 января состоятся новые переговоры между правительством и профсоюзами.

Напомним, забастовка против пенсионной реформы во Франции продолжается, транспорт функционирует со значительными перебоями.