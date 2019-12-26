Королева Елизавета II поздравила британцев с Рождеством

Новости мира:В обращении Елизавета II упомянула две важные годовщины, которые отмечались в 2019-м году.

Королева Великобритании Елизавета II записала видеообращение, в котором поздравила подданных с Рождеством и напомнила о важности примирения ради общего будущего. Видеопоздравление королевы разместил YouTube-канал BBC.

В обращении Елизавета II упомянула две важные годовщины, которые отмечались в 2019-м: 50 лет с тех пор, как человек ступил на Луну, и 75-летие высадки союзных войск в Нормандии. По ее убеждению, эти события показывают, что человечество способно «отложить в сторону старые противоречия и продвигаться вперед вместе».

Безусловно, Елизавета II обратилась к библейскому мотива Рождества - рождению Иисуса Христа, который, по ее словам, показал миру, как малые шаги, осуществленные в вере и надежде, могут преодолеть давние разногласия и глубоко укоренившиеся противоречия. Завершая обращение, британская королева пожелала всем очень счастливого Рождества.