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Четверг, 26.12.2019
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Королева Елизавета II поздравила британцев с Рождеством

Королева Елизавета II поздравила британцев с Рождеством
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В обращении Елизавета II упомянула две важные годовщины, которые отмечались в 2019-м году.

Королева Великобритании Елизавета II записала видеообращение, в котором поздравила подданных с Рождеством и напомнила о важности примирения ради общего будущего. Видеопоздравление королевы разместил YouTube-канал BBC.

В обращении Елизавета II упомянула две важные годовщины, которые отмечались в 2019-м: 50 лет с тех пор, как человек ступил на Луну, и 75-летие высадки союзных войск в Нормандии. По ее убеждению, эти события показывают, что человечество способно «отложить в сторону старые противоречия и продвигаться вперед вместе».

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Безусловно, Елизавета II обратилась к библейскому мотива Рождества - рождению Иисуса Христа, который, по ее словам, показал миру, как малые шаги, осуществленные в вере и надежде, могут преодолеть давние разногласия и глубоко укоренившиеся противоречия. Завершая обращение, британская королева пожелала всем очень счастливого Рождества.

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Англия, Великобритания, Поздравление, Елизавета II, Рождество, Британцы.
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