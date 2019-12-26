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Во Франции на Рождество произошла стрельба

Во Франции на Рождество произошла стрельба
09:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Во французском городе Безансоне на востоке Франции в день Рождества, 25 декабря, произошла стрельба.

В городе Безансон на востоке Франции произошла стрельба, в результате которой ранения получили три человека, среди которых - подросток.

Об этом сообщает francebleu. 

Отмечается, что стрелки были в масках. По разным данным, их было трое или четверо, они успели сбежать. На месте стрельбы правоохранители нашли 15 гильз. Свидетели рассказали, что нападавшие направили автоматы на двух людей, которые в результате получили ранения.

34-летний мужчина был ранен в грудь несколько раз, его жизнь находится под угрозой. Второй пострадавший, 31-летний мужчина, получил ранение в бедро, его жизни ничто не угрожает. Их обоих госпитализировали. Также пуля задела 14-летнего мальчика.

Как сообщалось, в городе Карлепоне на севере Франции более 20 человек были госпитализированы прямо с праздничной рождественской службы из-за отравления угарным газом.

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Франция, Полиция, Жертвы, Стрельба, Стрельба во Франции.
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