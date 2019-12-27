Грузовой корабль, который шел из Одессы, врезался в набережную на Босфоре

Новости мира:Судно-контейнеровоз врезалось в берег при проходе через пролив Босфор в Стамбуле.

В Стамбуле произошло кораблекрушение: грузовое судно, шедшее из Одессы, врезалось в набережную в Босфорском проливе.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на береговые службы.

"В Босфорском проливе произошло кораблекрушение. Неподалеку от крепости Румелихисар грузовой корабль сошел с маршрута и врезался в набережную", - сообщают береговые службы.

Сухогруз "Songa İridium" шло через Босфор под либерийским флагом по маршруту из Одессы.

Пока информации о жертвах или степени повреждения корабля, корпус которого имеет длину 191 м, нет. Устанавливаются детали инцидента, уровень экологической угрозы и состояние судна.