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В Ирландии перед Brexit выдали рекордное количество паспортов

В Ирландии перед Brexit выдали рекордное количество паспортов
16:57 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:На кануне Brexit Ирландия выдала почти 900 тысяч паспортов, этот показатель на 7% выше чем в прошлом году.

Ирландия выдала рекордное количество паспортов в 2019 году, так как количество заявок от граждан Великобритании выросла вследствие неопределенности Brexit. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным МИД Ирландии, в этом году было выдано более 900 000 паспортов и это на 7% больше, чем годом ранее.

Министр иностранных дел Саймон Ковно отметил, что "2019 стал еще одним успешным годом для паспортной службы".

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В Ирландии наблюдался всплеск заявок на паспорта от британцев после голосования за Brexit. Люди, которые имеют бабушек и дедушка Ирландии или те, кто родился в Северной Ирландии, также имеют право на ирландский паспорт.

Больше всего заявителей в люом и марте, до 31 марта - начальной дате выхода Британии из ЕС. В октябре произошло еще одно увеличение заявок, уже перед повторной дате Brexit 31 октября, которая с тех пор была продлена до конца января 2020 года.

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Великобритания, Ирландия, Паспорт, МИД Ирландии, Brexit, Выдача паспортов, Саймон Ковно.
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