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Компании, которые предоставляют 5G в ЕС должны быть политически независимыми

Компании, которые предоставляют 5G в ЕС должны быть политически независимыми
23:37 Пт, 27 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Председатель Еврокомиссии: ЕС не допустит участия в проекте развертывания сетей 5G тех компаний, которые могут под давлением властей.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что ЕС не допустит участия в проекте развертывания сетей 5G тех компаний, которые могут под давлением властей какой-либо страны передавать им данные, полученные в ходе работ над 5G.

Западные СМИ напоминают, что такие заявления прозвучали на фоне критики в адрес китайской компании Huawei, участвующей в 5G-проектах: ее оппоненты полагают, что власти КНР могут законодательно обязать Huawei передавать информацию в китайские разведслужбы.

"Если есть риск того, что данные от физических лиц или компаний могут быть использованы (в интересах третьих лиц - ИФ) на основании подобного закона, то мы не можем принять такую ситуацию", - цитируют СМИ слова Урсулы фон дер Ляйен.

"Один из стандартов заключается в том, что компании, которые предоставляет нам такие стратегически важные технологии - независимы, и правительства не могут принудить их передавать данные", - добавил она.

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Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий, и ее статус был предметом торговых переговоров между США и Китаем. Huawei из-за санкций потеряла доступ к оборудованию американских производителей чипов и других компаний, поставивших ей компоненты на $11 млрд в прошлом году.

Кроме этого, Австралия и Япония сильно ограничили участие Huawei в развертывании сетей 5G.

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ЕС, Урсула фон дер Ляйен, 5G.
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