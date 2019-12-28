МИД Франции вызвало посла Ирана из-за ареста ученых

Новости мира:В связи с арестом ученых МИД Франции вызвало посла Ирана.

МИД Франции вызвало посла Ирана и заявило о требовании освободить двух французских ученых, которые находятся в тегеранской тюрьме.

Об этом сообщает AP.

"Франция считает многомесячное задержания Фарибы Адельхи и Ролана Маршала неприемлемым и просит, чтобы консульским работникам предоставили разрешение посетить их в тегеранской тюрьме", - говорится в сообщении.

В июле власти Ирана заявили, что Фарибу Адельху, выдающегося антрополога, которая часто ездила по делам в эту страну, арестовали по обвинению в шпионаже. Ролана Маршала задержали, когда он пытался посетить арестованную коллегу.

Фариба Адельха объявила голодовку - вместе заключенной австралийкой Кайли Мур-Гилберт. Эта научная сотрудница Мельбурнского университета содержится в тюрьме с октября 2018 года.

Как уточняется, посла Ирана в МИД Франции вызвали в четверг. От него потребовали "полной прозрачности" в ситуации с учеными.