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В Турции презентовали электрокары собственной разработки (Фото, Видео)

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В Турции презентовали электрокары собственной разработки (Фото, Видео)
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на презентации электрокара турецкой разработки.

В Турции презентовали электрокары собственной разработки, серийное производство которых планируется начать в 2021 году.

"Стремление Турции иметь автомобиль собственного производства не ново. Мы шли к осуществлению этой мечты почти 60 лет. Сегодня этот исторический день настал", - сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации, которая состоялась в регионе Гебзе, недалеко от Стамбула.

Он напомнил о том, что попытки создать собственное авто не имели успеха, несмотря на все старания и попытки.

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"Нам не нужно покупать лицензию или разрешение у кого-нибудь. Мы самостоятельно определяем все технические особенности", - сказал Эрдоган.

Он сообщил, что проект стал реальностью благодаря 100 турецким инженерам, часть из которых покинули свою работу за границей, чтобы вернуться в Турцию и принять участие в проекте национального значения.

Кроме того, Эрдоган сам опробовал новое авто:

Завод по производству электрокаров на 4323 рабочих места будет построен в провинции Бурса, на северо-западе страны. За 13 лет в проект планируется привлечь 22 млрд долларов США. Первая машина должна сойти с конвейера в 2022 году. Завод будет производить 175 тысяч автомобилей ежегодно. Планируется, что впоследствии Турция будет поставлять свои электрокары на европейский рынок.

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Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Гебзе, Турецкий автомобиль.
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