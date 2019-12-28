В Турции презентовали электрокары собственной разработки (Фото, Видео)

Новости мира:Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал на презентации электрокара турецкой разработки.

В Турции презентовали электрокары собственной разработки, серийное производство которых планируется начать в 2021 году.

"Стремление Турции иметь автомобиль собственного производства не ново. Мы шли к осуществлению этой мечты почти 60 лет. Сегодня этот исторический день настал", - сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации, которая состоялась в регионе Гебзе, недалеко от Стамбула.

Он напомнил о том, что попытки создать собственное авто не имели успеха, несмотря на все старания и попытки.

"Нам не нужно покупать лицензию или разрешение у кого-нибудь. Мы самостоятельно определяем все технические особенности", - сказал Эрдоган.

Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/QPJMb2u1b5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019

Он сообщил, что проект стал реальностью благодаря 100 турецким инженерам, часть из которых покинули свою работу за границей, чтобы вернуться в Турцию и принять участие в проекте национального значения.

Кроме того, Эрдоган сам опробовал новое авто:

#TürkiyeninOtomobili'ni test ettik. İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız.#YeniliğeYolculuk pic.twitter.com/MPq3dX4EQQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019

Завод по производству электрокаров на 4323 рабочих места будет построен в провинции Бурса, на северо-западе страны. За 13 лет в проект планируется привлечь 22 млрд долларов США. Первая машина должна сойти с конвейера в 2022 году. Завод будет производить 175 тысяч автомобилей ежегодно. Планируется, что впоследствии Турция будет поставлять свои электрокары на европейский рынок.