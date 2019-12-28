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Во Франции продолжают бастовать работники общественного транспорта

Во Франции продолжают бастовать работники общественного транспорта
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Забастовки проводятся уже несколько недель в знак протеста против подготовленного правительством плана пенсионной реформы.

Работники системы общественного транспорта Франции продолжили в субботу забастовку, невзирая на приближение Нового года, сообщает французского телевидение.

В частности, перебои затронули высокоскоростные поезда TGV, лишь 60% которых в субботу выполняют свои маршруты. Кроме того, закрыто несколько линий парижского метро. С перебоями работает транспорт в пригородах столицы Франции.

Министр транспорта Франции Элизабет Борн, тем не менее, отметила, что видит признаки постепенного возвращения ситуации в норму, так как в прошлые дни перебои были значительно серьезнее.

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В акциях протеста участвуют далеко не одни работники общественного транспорта. Однако в преддверии Нового года, когда многие французы уезжают на праздники, именно вопрос о работе транспорта обсуждается активнее всего.

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Все по теме:

Франции, Протесты во Франции, Пенсионная реформа во Франции.
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