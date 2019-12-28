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В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой

В МИД Польши прокомментировали слова Путина о Второй мировой
23:19 Сб, 28 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:МИД Польши о словах Путина: Видно, что это какая-то широкая нарративная кампания.

Слова президента России Владимира Путина об ответственности Польши и других стран Европы за начало Второй мировой войны "ничтожные", они являются элементами пропаганды сталинского периода и должны встретить решительное сопротивление не только со стороны Варшавы.

Об этом в субботу заявил в эфире Польского радио заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"Видно, что это какая-то широкая нарративная кампания, которая является очень опасной и она должна встретить сопротивление не только со стороны Польши", - заявил Шинковский вель Сенк.

По его мнению, несмотря на внутренние проблемы в России, недовольство экономической политикой, слова Путина могут быть "попыткой вызвать ностальгию по силе и имперским амбициям Советского Союза".

Польский министр заметил, что в свете атак Путина по историческим вопросам в отношении Польши, Франции и Великобритании "дела уже зашли слишком далеко". Поэтому, показывая россиянам невероятное описание событий, российские власти дают понять, что "творится что-то опасное".

Шинковский вель Сенк подчеркнул, что Варшава не может согласиться с "ничтожными" высказываниями Путина, поэтому в пятницу в МИД был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"Мы напомнили послу основные исторические факты о причинах Второй мировой войны", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Путин на пресс-конференции 19 декабря, а также и позднее, заявлял, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, ибо, дескать, страна была дезинтегрирована, и власть уже не контролировала ситуацию. Президент РФ также отметил, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии.

Посла РФ в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений Путина

Путин также подчеркивал, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года.

После этого подобные заявления прозвучали от других российских чиновников, в частности спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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Польша, Россия, РФ, МИД Польши.
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