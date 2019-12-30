На Новый год Lufthansa отменила более 170 рейсов

Новости мира:В общем отмены будут касаться внутренних рейсов в Германии.

Из Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта и Дюссельдорфа авиакомпания Lufthansa 30 декабря отменила более 170 рейсов их дочерней компании немецкого авиаперевозчика Germanwings. Это произошло из-за новогодней забастовки бортпроводников.

Организатором забастовки является немецкий профсоюз бортпроводников Ufo. Забастовка продлится с 30 декабря по 1 января.

Профсоюз Ufo решила организовать забастовку из-за спора с руководством Germanwings из-за того, что компания отклонила просьбу некоторых бортпроводников о работе на неполную ставку.

Компания пытается минимизировать негативное влияние забастовки на пассажиров. Более тысячи рейсов в течении этих трех дней состоится согласно расписанию.