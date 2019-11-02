На этом все: в аэропорту "Ривне" отменили единственный авиарейс

Новости Украины:В пресс-службе аэропорта заявляют, что это связано с окончанием летней программы перевозок туроператора "Join Up".

Прекратил функционировать единственный в ривненском аэропорту рейс на Египет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба аэропорта.

"Закончилась летняя программа чартерных перевозок туроператора "Join Up" с ОКП "МА РИВНЕ". За время выполнения пассажирских перевозок за период с марта до конца октября были совершены 64 рейса, обслужены более 11 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что 40% пассажиров были гражданами Беларуси.

Также сообщается, что летняя программа чартерных перевозок, которую выполнял авиаперевозчик "Bukovyna Airlines" по маршруту "Ривне - Шарм-эль-Шейх", прошла без задержек и сбоев.

Полеты осуществлялись на самолете MD-83.