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На этом все: в аэропорту "Ривне" отменили единственный авиарейс

На этом все: в аэропорту "Ривне" отменили единственный авиарейс
11:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В пресс-службе аэропорта заявляют, что это связано с окончанием летней программы перевозок туроператора "Join Up".

Прекратил функционировать единственный в ривненском аэропорту рейс на Египет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба аэропорта.

"Закончилась летняя программа чартерных перевозок туроператора "Join Up" с ОКП "МА РИВНЕ". За время выполнения пассажирских перевозок за период с марта до конца октября были совершены 64 рейса, обслужены более 11 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что 40% пассажиров были гражданами Беларуси.

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Также сообщается, что летняя программа чартерных перевозок, которую выполнял авиаперевозчик "Bukovyna Airlines" по маршруту "Ривне - Шарм-эль-Шейх", прошла без задержек и сбоев.

Полеты осуществлялись на самолете MD-83.

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Аэропорт, Авиарейс, Ривнэ.
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