В одесском аэропорту полиция задержала россиянина, который перевозил патроны

Новости Украины:Обнаружить правонарушителя помогла служебная собака, которую привлекли к проверке пассажиров рейса.

Сегодня в международном аэропорту "Одесса" задержан россиянин, перевозивший боеприпасы к огнестрельному оружию.

Как сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, обнаружить правонарушителя помогла служебная собака, которую привлекли к проверке пассажиров рейса, следовавших в Минск (Беларусь).

В частности, собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатых веществ, среагировала на багаж гражданина Российской Федерации.

При осмотре багажа пограничники совместно с сотрудниками таможни в чемодане россиянина обнаружили 2 магазина к автоматической винтовке "М16" и 1 магазин к пистолету "Глок".

Обнаруженное изъято. За попытку перевезти через государственную границу Украины с нарушением установленного порядка опасных предметов задержанного передали сотрудникам полиции.