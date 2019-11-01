Скачать
Пятница, 01.11.2019
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом
На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом
Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)
Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)
Конфеты или смерть: как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)
Как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)

На Киевщине пьяный водитель сбил беременную женщину

На Киевщине пьяный водитель сбил беременную женщину
15:14 Сегодня Телеграф Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:Под Киевом пьяный мужчина устроил ДТП, в результате которого пострадала женщина в положении.

В Киевской области в селе Погребы произошла авария, в результате которой пострадала беременная женщина.

Как сообщает пресс-служба полиции в Киевской области, водитель, который устроил дорожно-транспортное происшествие был в состоянии алкогольного опьянения.

"33-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину, которая была в положении и пытался скрыться с места аварии", - сказано в сообщении.

Полицейским удалось задержать водителя благодаря местным жителям. Пострадавшую  оперативно доставили в больницу, где сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, а мать получила травмы и ушибы грудной клетки.

Как рассказали правоохранители, женщина вместе со своей сестрой шли по обочине дороги. Недалеко от дома на них наехал автомобиль, после чего водитель скрылся с места происшествия. Однако ему не удалось далеко заехать, так как он не справился с управлениям и въехал в гараж, после чего выскочил из машины и продолжил убегать. Водителя придержали прохожие и вызвали скорую и полицию, которая его задержала. От столкновения он остался невредимым.

По факту аварии открыто уголовное дело по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве иномарка влетела в столб и загорелась

Напомним, в Киеве вечером 29 октября произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала девушка.

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
04 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
05 Итоги дня 31 октября: Генсек НАТО выступил в Раде, импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
WhatsApp представил новую функцию для Android
WhatsApp представил новую функцию для Android
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь