На Киевщине пьяный водитель сбил беременную женщину

Новости Украины:Под Киевом пьяный мужчина устроил ДТП, в результате которого пострадала женщина в положении.

В Киевской области в селе Погребы произошла авария, в результате которой пострадала беременная женщина.

Как сообщает пресс-служба полиции в Киевской области, водитель, который устроил дорожно-транспортное происшествие был в состоянии алкогольного опьянения.

"33-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину, которая была в положении и пытался скрыться с места аварии", - сказано в сообщении.

Полицейским удалось задержать водителя благодаря местным жителям. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, а мать получила травмы и ушибы грудной клетки.

Как рассказали правоохранители, женщина вместе со своей сестрой шли по обочине дороги. Недалеко от дома на них наехал автомобиль, после чего водитель скрылся с места происшествия. Однако ему не удалось далеко заехать, так как он не справился с управлениям и въехал в гараж, после чего выскочил из машины и продолжил убегать. Водителя придержали прохожие и вызвали скорую и полицию, которая его задержала. От столкновения он остался невредимым.

По факту аварии открыто уголовное дело по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве вечером 29 октября произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала девушка.

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.