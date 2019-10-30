В Киеве иномарка влетела в столб и загорелась

Новости Украины:В Киеве во вторник вечером, 29 октября, произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в столб и загорелся.

В Киеве вечером 29 октября на улице Воздухофлотской иномарка врезалась в столб, в результате чего авто разорвало, а затем машина загорелась. Об этом сообщил "Киев Оперативный" и "dtp.kiev.ua".

Иномарка на большой скорости врезалась в электроопору с такой силой, что машину разрезало аж до задних сидений. Водитель находится в тяжелом состоянии, а сейчас он в реанимации. Причины и подробности аварии на данный момент устанавливают следователи.

Напомним, в Киеве вечером 29 октября произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала девушка.

20 октября в Киеве мотоциклистка врезалась в автомобиль, когда тот выезжал с обочины на дорогу.