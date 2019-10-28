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ДТП в Киеве: три человека госпитализированы (Видео)

ДТП в Киеве: три человека госпитализированы (Видео)
01:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:После столкновения двух легковушек в Киеве пострадали 3 человека.

Три человека были госпитализированы с места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье вечером в Киеве, сообщил портал "dtp.kiev.ua".

"Вечером на пересечении Маяковского и Ватутина столкнулись 2 авто. Предварительно водитель мерседес поворачивал налево с Ватутина на Маяковского, а Хонда двигалась прямо по Ватутина в сторону Петровки. Машины раскидало друг от друга метров на 40. Сильно пострадали 3 человека - они были срочно госпитализированы", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук.

В информации отмечается, что в одном из авто был 12-летний ребёнок, который серьёзных травм не получил. На месте работает патрульная полиция.

Напоминаем, в Киеве за минувшие сутки, 26 октября, произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, 29 из которых произошли ночью.

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Киев, ДТП, Автомобиль, Полиция, Honda, Авто, Столица.
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