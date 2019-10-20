ДТП в Киеве: мотоциклистка врезалась в легковушку и погибла

Новости Украины:Мотоциклистка врезалась в автомобиль, когда тот выезжал с обочины на дорогу.

Киеве произошло ДТП с участием легковушки и мотоцикла: погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"К столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Volkswagen и мотоцикла BMW на Гостомельском шоссе. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и врачи. По предварительной информации, водитель легковушки двигался по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл", - говорится в сообщении.

Указано, что водителей транспортных средств доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у водителя легковушки сотрясение головного мозга, 41-летняя водитель мотоцикла от полученных травм скончалась.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают механизм и причины ДТП", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, в результате ДТП между авто и мотоциклом в Хмельницком погибла 11-летняя девочка.