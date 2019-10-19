Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии

Новости мира:В Венгрии в результате ДТП травмированы 10 украинцев.

В Венгрии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса травмированы 10 украинцев.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

В частности, по информации Консульства Украины в городе Ниредьгаза, сегодня ночью на автодороге № 381 произошло ДТП с участием граждан Украины.

"Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины (6 человек получили тяжелые травмы, 4 - легкие) ", - сказал Погорельцев.

"Поскольку все пострадавшие в ДТП находились в сознании, они самостоятельно известили родных и держат с ними связь", - добавил он.

При этом все граждане были доставлены в лечебные учреждения области Боршод-Абауй-Земплен, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

"Трем гражданам были сделаны неотложные операции. Согласно полученной информации от заведующего травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет", - отметил Погорельцев.

Он добавил, что консульство держит на контроле сложившуюся ситуацию, поддерживает контакты с лечебными учреждениями и полицией области Боршод-Абауй-Земплен.