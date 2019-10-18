На Харьковщине 14-летний водитель совершил ДТП (Фото)

Новости Украины:44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал право управления 14-летнему знакомому.

В поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области 14-летний парень за рулем автомобиля въехал в столб со своим знакомым, который был в пьяном состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 17 октября, около 15:50.

Сотрудники полиции установили, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал право управления своим автомобилем «ВАЗ» несовершеннолетнему знакомому. 14-летний парень не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате автомобиль врезался в столб.

В результате происшествия с телесными повреждениями в районную больницу доставлены 44-летний житель села Елизаветовка и 14-летний житель пгт Краснопавловка. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Следственные действия продолжаются.

Напомним, на западе Саудовской Аравии произошла большая дорожная авария с участием автобуса и грузовика, в результате которой погибли по меньшей мере 35 человек.