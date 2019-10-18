Легковушка всмятку: на Харьковщине произошло жуткое ДТП (Фото)

Новости Украины:Жену и маленького сына погибшего водителя с травмами доставили в больницу.

На Харьковщине в результате аварии погиб водитель легковушки. Еще четыре человека, среди которых 8-месячный мальчик, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что авария произошла в селе Новое Мажарово 17 октября в 15:22.

Установлено, что на 126 км автодороги "Харьков-Красноград-Перещепино" грузовой автомобиль "МАН", который двигался в направлении города Красноград, въехал в припаркованный на обочине легковой автомобиль "ВАЗ".

В результате ДТП погиб 29-летний водитель легковушки. Его 22-летнюю жену и маленького ребенка с травмами доставили в больницу города Новомосковск Днепропетровской области. Еще один 51-летний пассажир автомобиля "ВАЗ" и 35-летний водитель грузовика были доставлены для обследования в Красноградскую больнице.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.