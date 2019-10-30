В Киеве в ДТП столкнулись три машины: пострадала девушка

Новости Украины:Водитель не справился с управлением в левой полосе, из-за чего пострадали три авто.

В Киеве вечером 29 октября произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала девушка. Сейчас пассажирка госпитализирована, сообщает "Информатор".

По словам очевидца, водитель одной из иномарок ехал в левой полосе на большой скорости. Он не успел затормозить и врезался в другую иномарку сзади. От удара машину отбросило во внедорожник и развернуло в средней полосе.

На месте работали патрульные и следователи, которые установили, что водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян.

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.

Напоминаем, в Киеве 26 октября произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, 29 из которых произошли ночью. Кроме того, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.