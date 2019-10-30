Скачать
Среда, 30.10.2019
Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
Главные новости 29 октября: Инвестфорум в Мариуполе и разведение сил в Золотом
В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
Барселона разгромила Вальядолид и вышла на первое место
Барселона разгромила Вальядолид и вышла на первое место
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

В Киеве в ДТП столкнулись три машины: пострадала девушка

В Киеве в ДТП столкнулись три машины: пострадала девушка
07:16 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:Водитель не справился с управлением в левой полосе, из-за чего пострадали три авто.

В Киеве вечером 29 октября произошло тройное ДТП, в результате которого пострадала девушка. Сейчас пассажирка госпитализирована, сообщает "Информатор".

По словам очевидца, водитель одной из иномарок ехал в левой полосе на большой скорости. Он не успел затормозить и врезался в другую иномарку сзади. От удара машину отбросило во внедорожник и развернуло в средней полосе.

На месте работали патрульные и следователи, которые установили, что водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян.

Как ранее сообщалось, в Киеве столкнулись два такси с пассажирами, в результате чего пострадали четыре человека.

Напоминаем, в Киеве 26 октября произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, 29 из которых произошли ночью. Кроме того, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
03 Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
04 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
05 Зеленский: Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом
Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных
ООС: Боевики не прекращают обстрелов украинских военных
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь