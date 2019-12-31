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Строители "Северного потока-2" покинули Балтийское море

Строители "Северного потока-2" покинули Балтийское море
08:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Швейцарцы с Allseas не планируют достраивать Nord Stream 2.

Главный подрядчик строительства российского газопровода «Северный поток-2», швейцарская компания Allseas, отказался от продолжения работ по укладке труб по дну Балтийского моря.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании. 

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода Nord Stream 2. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находится на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

21 декабря, сразу после вступления в силу закона об американских санкциях, Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

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27 декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. В Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя компании оставалось заключить около 160 км трубопровода с 2460.

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Санкции, Северный поток, Северный поток-2, Nord Stream-2.
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