В Москве заявили, что знают как достроить "Северный поток-2"

Вице-премьер РФ заявил, что Россия ответит на санкции США в отношении газопроводов.

Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом "Северный поток — 2" будет достроен, невзирая на введенные Вашингтоном ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе на федеральном телеканале "Россия-1".

"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном ответе России на американские санкции против "Северного потока — 2".

"Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать", — добавил он.

Козак отметил, что у США, которые ввели санкции в отношении российских газопроводов, "другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности". "Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие", — добавил он.

Напомним, Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что газопровод Северный поток - 2 может быть достроен до конца 2020 года.