Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

В Москве заявили, что знают как достроить "Северный поток-2"

В Москве заявили, что знают как достроить "Северный поток-2"
17:01 Сегодня Телеграф УНН

Вице-премьер РФ заявил, что Россия ответит на санкции США в отношении газопроводов.

Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом "Северный поток — 2" будет достроен, невзирая на введенные Вашингтоном ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе на федеральном телеканале "Россия-1".

"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном ответе России на американские санкции против "Северного потока — 2".

"Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать", — добавил он.

В РФ говорят, что достроят "Северный поток-2" несмотря на санкции США

Козак отметил, что у США, которые ввели санкции в отношении российских газопроводов, "другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности". "Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие", — добавил он.

Напомним, Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что газопровод Северный поток - 2 может быть достроен до конца 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Газопровод, Россия, РФ, Дмитрий Козак, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
03 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
04 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
05 На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь