В РФ говорят, что достроят "Северный поток-2" несмотря на санкции США

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что в России достаточно технических средств, чтобы достроить газопровод.

В Кремле уверяют, что у России есть технические средства для достройки "Северного потока-2" в "обозримой перспективе", несмотря на санкции США.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, действительно ли у России есть собственный трубоукладчик, благодаря которому работа над "Северным потоком-2" может быть завершена через несколько месяцев, несмотря на санкции, он сказал: "Конкретику я вам давать не буду. Но, действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе".

Он отметил, что не может обозначить конкретный срок, в который предполагается завершить работу. "Чем раньше, тем лучше", - добавил Песков.

Как сообщалось ранее, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве "Северного потока-2" из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" построен примерно на 93% от проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км.