Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"

Новости мира:Получение газа через новый газопровод позволит снизить цену для болгарских потребителей на 5%.

С сегодняшнего дня Болгария будет получать российский природный газ через Турцию, а не через Украину, как раньше.

Об этом заявил генеральный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Переговоры между "Булгаргазом" и "Газпромэкспортом" были завершены в конце прошлого года. С момента изменения маршрута Болгария, как ожидается, будет экономить в среднем 70 миллионов левов ежегодно от транзитных сборов, а газ может подешеветь на 5%.

В новом пункте "Странджа-2" Болгария получать 2,9 млрд. кубических метров газа в год.

"У нас есть 11 километров газопровода от болгарско-турецкой границы до компрессорной станции "Странджа", а также газоизмерительной станции "Странджа". Они вводятся в эксплуатацию. И существующая инфраструктура, в частности Трансбалканский газопровод также готов к транспортировке количеств по уже существующим маршрутом", - сказал Малинов.

С сегодняшнего дня также работает новая платформа для двусторонней торговли природным газом.

Это позволит конечным пользователям, которые непосредственно присоединяются к системе, заключать контракты на покупку газа.

До сих пор Болгария почти полностью зависела от поставок российского газа, который транспортируется через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.

После 2020 года, Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.