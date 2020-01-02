В главном соборе Берлина прозвучала молитва за мир в Украине

Новости мира:В главном соборе Германии молились за Украину.

В главном соборе столицы Германии - Berliner Dom - 1 января прозвучала молитва за мир в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

Посол лично поблагодарил председателя Совета Евангелической церкви Германии епископ Генриху Бедфорд-Штрому за солидарность с Украиной и пригласил его с визитом в Киев.

"В первый день Нового года 2020 в главном соборе столицы Германии - Berliner Dom - прозвучала молитва за мир в Украине: лично поблагодарил Председателя Совета Евангелической церкви Германии - епископу Генриху Бедфорд-Штрому - за солидарность с Украиной и пригласил его с визитом в Киев", говорится в сообщении.

У перший день Нового року 2020 у головному соборі столиці - Berliner Dom - пролунала молитва за мир в Україні: особисто подякував Голові Ради Євангелічної церкви Німеччини @EKD - єпископу Гайнріху Бедфорд-Штрому - за солідарність із українцями і запросив його з візитом до Києва pic.twitter.com/tjyShq72Od — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 1, 2020

Напомним, в своем новогоднем поздравлении Владимир Зеленский отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока "эпизодически".