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В главном соборе Берлина прозвучала молитва за мир в Украине

В главном соборе Берлина прозвучала молитва за мир в Украине
03:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В главном соборе Германии молились за Украину.

В главном соборе столицы Германии - Berliner Dom - 1 января прозвучала молитва за мир в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

Посол лично поблагодарил председателя Совета Евангелической церкви Германии епископ Генриху Бедфорд-Штрому за солидарность с Украиной и пригласил его с визитом в Киев.

"В первый день Нового года 2020 в главном соборе столицы Германии - Berliner Dom - прозвучала молитва за мир в Украине: лично поблагодарил Председателя Совета Евангелической церкви Германии - епископу Генриху Бедфорд-Штрому - за солидарность с Украиной и пригласил его с визитом в Киев", говорится в сообщении.

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Напомним, в своем новогоднем поздравлении Владимир Зеленский отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока "эпизодически".

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Германия, Украина, Берлин, Новый год, Андрей Мельник.
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