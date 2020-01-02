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Суд Бельгии приостановил европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии

Суд Бельгии приостановил европейский ордер на арест экс-лидера Каталонии
15:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Суд Бельгии решил не выдавать политика Испании так как считает, что у него есть иммунитет членов Европейского парламента.

Бельгийское правосудие решило приостановить выданный Испанией европейский ордер на арест в отношении бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, а также его соратника и бывшего министра Тони Комина. Об этом сообщает eldiario.es.

Судья, который должен был решить, выдавать ли политиков Испании, считает, что после постановления Суда ЕС Пучдемон и Комин пользуются иммунитетом, предоставленным им как членам Европейского парламента. Пучдемон отреагировал на это решение в своем Twitter.

"Бельгийское правосудие признает наш с Тони Комином иммунитет и решает приостановить ордер на арест. Но сейчас мы ждем освобождения Ориола Жункераса (бывшего вице-президента Каталонии - Ред.), Который имеет такой же иммунитет, как и мы. Испания должна действовать так, как это сделала Бельгия, и уважать закон ", - написал он.

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Напомним, Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

После этого Пучдемон и Комин получили временную аккредитацию в Европарламенте как избранные евродепутаты.

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Европейский Суд, Бельгия, Тони Комин, Карлес Путчдемон.
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