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В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года

В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года
19:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Берлин считает "нормандский саммит" одной из историй успеха 2019 года.

В Германии считают, что 2019-й был годом, полным вызовов для мира и сотрудничества во всем мире, но были в нем и "яркие пятна и истории успеха", которые дают надежду на успех и в новом году.

МИД ФРГ приводит восемь примеров таких успешных историй, первой из которых идет Украина.

"Украина: Деэскалация и укрепление доверия... Если готовность к налаживанию доверия сохранится, 2020 год может стать важным годом для решения конфликта в Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жители востока Украины вынуждены шестую зиму жить в условиях войны: 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых и более миллиона людей покинули свои дома - печальные результаты этого конфликта, который длится уже слишком долго.

В главном соборе Берлина прозвучала молитва за мир в Украине

Но в конце концов, как отметили в Берлине, появилось развитие событий, которое дает надежду: в декабре 2019 года впервые за три года состоялся саммит в нормандском формате, где лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились о всестороннем и устойчивом прекращении огня и обмене пленными. “До этого Украина и поддерживаемые Россией сепаратисты отвели свои войска в трех пунктах, чтобы уменьшить риск эскалации”, - говорится в сообщении.

Также в нем перечисляются такие истории, как: укрепление мультилатерализма в рамках ООН, которая отметит в 2020 свое 75-летие; проведение глобального форума помощи беженцам в декабре в Женеве; председательства ФРГ в Совете ООН по правам человека в Год прав человека и в Совете Европы, а также председательство в ЕС во втором полугодии; усиление Германией борьбы за память и против антисемитизма через 75 лет после освобождения концлагеря Освенцим; созыв в апреле 2019 года Германией во главе Совета безопасности ООН совещания относительно договора о нераспространении, что закладывает основу для договора о ядерном вооружении; демократические процессы в Тунисе.

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Германия, ФРГ, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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