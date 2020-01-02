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Гендерное равенство: в Австрии представили новое правительство

Гендерное равенство: в Австрии представили новое правительство
20:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Австрии сформировали новое правительство, более половины в нем - женщины.

Новым федеральным канцлером Австрии станет глава консервативной "Австрийской народной партии" (ÖVP) Себастьян Курц, вице-канцлером - лидер партии "Зеленые" Вернер Коглер. Народная партия назначит еще десять министров, "Зеленые" - четыре (включая вице-канцлера).

Презентация коалиционного правительственной программы состоялась в четверг в Вене.

Согласно результатам коалиционных переговоров, "Австрийская народная партия", которая на выборах в Национальный совет получила 37,46% голосов избирателей (71 мандат в 183-местном Нацсовете), будет представлена в коалиционном федеральном правительстве 11 лицами - федеральным канцлером и 10 министрами. "Зеленые", которые на парламентских выборах набрали 13,9% (26 мандатов), получили право определить 4 членов правительства (включая вице-канцлера). Кроме того, обе партии номинируют в правительство по одному государственному секретарю.

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Таким образом, 33-летний Себастьян Курц во второй раз возглавит Совет министров. Прошлое коалиционное правительство во главе с Курцем, созданное в 2017-м между ÖVP и правопопулистской "Австрийской партией свободы" (FPÖ), было отправлен в отставку в конце мая 2019 г. на фоне политического кризиса в стране, спровоцированного так называемым скандалом Ибицагейт. В качестве главы правительства Себастьян Курц будет выполнять важную задачу с представления республики за рубежом.

Вместе с должностью канцлера ÖVP также получила влиятельные силовые ведомства, будет отвечать за финансово-экономическую, зарубежную и другие сферы.

Так, во главе министерства внутренних дел, в составе которого также находится главная австрийская спецслужба BVT, будет назначен генеральный секретарь ÖVP Карл Нехаммер, который считается сторонником жесткого подхода в вопросах миграции и безопасности.

Главой министерства обороны определена Клаудиа Таннер, которая станет первой женщиной в истории Австрии во главе оборонного ведомства.

На должность главы министерства иностранных дел от ÖVP номинирован Александр Шалленберг, который возглавил ведомство в составе переходного правительства технократов во главе с Бригиттой Бирляйн, созданного в июне 2019 г. после скандала "Ибицагейт". Правда, министерству урезали сферы ответственности, забрав у него вопрос Европы и интеграции.

Министерство экономики возглавит Маргарете Шрамбрек, которое уже было во главе ведомства во время коалиции между ÖVP- FPÖ.

В важное министерство финансов номинирован глава ÖVP в Вене Гернот Блюмель, который в прошлом коалиционном правительстве был министром федеральной канцелярии, сферами ответственности которого были Европа, искусство, культура и СМИ.

Министром сельского хозяйства станет Элизабет Кестингер, которая в правительстве ÖVP-FPÖ возглавляла уже бывшее министерство защиты окружающей среды и сельского хозяйства. Сферу окружающей среды забрали у министерства и передали в ответственность другого ведомства во главе с представителем "Зеленых".

Впервые в австрийском правительстве будет создано отдельное министерство интеграции, которое возглавит Сузанне Рааб. Также она будет отвечать за женскую политику.

Министром образования станет бывший вице-ректор Венского университета Хайнц Фасманн, который уже возглавлял образовательное ведомство в правительстве ÖVP- FPÖ (2017-2019).

Министерство по вопросам труда, семьи и молодежи возглавит малоизвестная в большой политике Кристине Ашбахер - 36-летняя мать троих детей, руководитель бизнес-консалтингового агентства.

Министром федеральной канцелярии по вопросам Европы станет Каролине Эдтштадлер, ранее занимавшая должность государственного секретаря от ÖVP в МВД. Юрист по образованию К. Эдтштадлер считается сторонницей жесткого подхода в вопросах безопасности и миграции.

Вернеру Коглеру, как руководителю партии "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции, отошла должность вице-канцлера. Он будет заниматься сферами спорта, госслужбы, искусства и культуры.

Самое большое, объединенное ведомство в правительстве - министерство экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инвестиций - возглавит представитель "Зеленых" Леоноре Гевесслер, которая ранее руководила австрийской неправительственной экологической организацией Global 2000.

Представителям "Зеленых" отошло и министерство юстиции, на которое номинирована 35-летняя Альма Цадич. Юрист по образованию, уроженка Боснии была депутатом предыдущего созыва Национального совета и была вновь избрана в эту нижнюю палату австрийского парламента.

Министром социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей от "Зеленых" номинирован Рудольф Аншобер, многолетний член парламента земли Верхняя Австрия, активный политик в сфере защиты окружающей среды.

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Государственным секретарем от ÖVP (в "суперминистерство" экологии, транспорта, инфраструктуры, энергетики, технологий и инвестиций) номинирован Магнус Бруннер. Госсекретарем от "Зеленых" станет Ульрике Луначек, которая будет отвечать при канцелярии вице-канцлера за искусство и культуру.

Всего в новом коалиционном правительстве Австрии более половины представителей - женщины: из 17 человек (включая госсекретарей) девять являются женщинами (53%).

Коалиционное соглашение с ÖVP еще должно быть одобрено в общепартийных собраниях партии "Зеленые" 4 января, однако, проблем с этим не ожидается. Ориентировочно 7 января должно состояться приведение федеральным президентом Австрии к присяге новых министров.

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Правительство, Австрия, Гендерное равенство.
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